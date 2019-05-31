Кто сегодня в Одессе останется без света?

Плановые и аварийные работы сегодня будут проводить в Южном и Северном РЭС.

В связи с эти запланированы отключения электричества с 9:00 до 17:00 — по адресам:

Мачтовая ул., 17

Палубная ул., 12

С 09:00 по 11:00 и с 13:00 до 17:00 свет отключат в жилых домах:

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Известковый пер., 1, 2, 3, 5а, 4, 9а, 7а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11

1-й Наличный пер., 5, 5а, 5б, 7, 3а, 3

1-й пер. 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 47/1, 5А, 47, 8А

1-й Февральский пер., 1, 3, 5, 7

1-й Флотский пер., 5, 7

1-й Черноморский пер., 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32/2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

1-й Юбилейный пер., 20а, 39, 18а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

1-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Наличный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а

2-й Февральский пер., 1А, 1, 7, 7а, 5

2-й Флотский пер., 3, 4, 8

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный пер., 3, 6, 7, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а, 8

3-й Флотский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27, 7, 13, 13а, 5, 11, 15

3-я Суворовская ул., 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109/2, 109а, 14, 109/1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Наличный пер., 7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

4-й Флотский пер., 1

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Пересыпская ул., 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

4-я Суворовская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Наличный пер., 1, 3А, 5А, 2А, 2, 3, 4, 5

5-й Черноморский пер., 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

6-й Наличный пер., 2, 3, 5А, 9а, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б

6-й Черноморский пер., 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

6-я Пересыпская ул., 2, 16А, 3, 9, 13, 7, 15, 1, 12/2, 18, 11, 5, 2А, 11а, 12, 14, 19, 20, 16, 4, 6, 8, 10

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская ул., 6, 11, 13, 9, 9А, 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта спуск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

8 Марта ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А, 80А, 17, 9А, 15а, 1, 9, 13, 7/1, 11, 15, 35, 77/5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 77Е, 14А, 37Б, 77/1, 21/2, 21А, 77К, 37А, 77в, 29А, 45А, 37/1, 37/2, 20А, 35а, 37В, 23а, 77Д, 43А, 47А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 77/1, 77/4, 77/6

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

8-я Пересыпская ул., 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Аграрная ул., 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Воробьёва ул., 28А, 28, 30, 32, 34, 36

Александра Пресича пер., 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Атамана Головатого ул., 137, 141, 143, 135а, 139, 135В, 145, 92

Бадаева пер., 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

Балтская дорога, 32, 34, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84а, 32а, 64А, 84, 75б, 82а, 58А, 38, 27, 31, 35а, 25, 29, 33, 35, 40, 40а, 46, 36, 47, 43А, 37, 43, 45, 59

Баркасный пер., 1, 1а, 2, 4

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Бориса Кифоренка пер., 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

Ветрогонная ул., 27б, 16, 17, 18, 19, 21, 16а, 27а, 33а, 18а, 19а, 24, 18б, 26, 27, 29, 30, 31, 33

Виктора Дихтиевского пер., 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Владимира Винниченко ул., 26, 30, 32, 33, 35, 34, 40, 43, 49а, 36, 47, 49

Владимира Терещенко пер., 13а, 7

Вячеслава Кириллова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9а, 3а, 19а, 1а, 14а, 1б, 20, 21, 22, 24, 26, 4а, 32, 34, 40, 32б, 36, 38, 42

Гарина ул., 15, 12а, 12, 22, 11, 20, 8, 13, 10, 19, 20а, 18, 21, 17, 23

Главная ул., 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14А, 7а, 5/5а, 1б, 17а, 3а, 22В, 23а, 18а, 9а, 2а, 22А, 22Б, 22Д, 20, 1а, 19, 24, 27, 16, 18, 23, 25, 17, 28, 29, 15, 26, 21, 31, 33, 22Г, 22Е

Горная ул., 9, 16, 9а

Дальневосточная ул., 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19б, 14, 5А, 14а, 15, 16, 17, 18

Декабристов ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5а, 5б, 30а, 20а, 7б, 15б, 22а, 41а, 35, 7а, 6а, 24а, 26а/б, 46а, 43б, 17а, 28а, 31а, 39а, 18б, 37б, 24б, 43а, 13а, 17б, 6б, 44б, 20б, 44а, 18А, 39б, 15а, 45а, 36А, 38, 45б, 41, 46, 48, 36, 42, 47, 37, 49, 50, 43, 40

Долинская ул., 14а, 17/3, 17, 25, 33, 21, 14, 23, 33/, 27, 33/1, 33/4, 19

Жевахова гора, 22, 30, 81, 17

Жевахова ул., 13, 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11/1, 4, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53/3, 43/1, 21а, 49/1, 53/2, 45/2, 61а, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 7, 9, 19, 92, 94

Закарпатская ул., 33, 36, 38, 39, 40, 42, 52а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 20/9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 26а, 29/1, 31

Звонкая ул., 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26а, 7а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Игоря Киселева пер., 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Известковая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 20, 22А, 34Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48

Кавказская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский пер., 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Карьерная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

Коцюбинского ул., 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6Б, 14Б, 8Б, 4а, 16, 4б, 9б, 10б, 9А, 14А, 6в, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б

Краснослободская ул., 7, 11, 13, 15, 17, 28, 37, 41, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78, 18/1, 53/Б, 80, 17/4, 53А, 7А, 7Б, 84, 86, 68а

Крылова ул., 21, 14б, 13, 18, 6А

Лавочная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 14б, 18б, 14а, 20а, 25б, 25а, 34а, 24б, 29а, 27а, 18а, 5а, 36а, 35, 32а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27б

Латвийский спуск, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 21б, 10а, 13б, 15а, 5а, 20б, 3а, 18а, 2А, 8г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Любашевсьий пер., 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 1А, 17, 19, 19/1

Матюшенко ул., 25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28А, 27А, 31, 44/46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34Б, 31А, 29Б, 35А, 51б, 58а, 28Б, 40а, 41а, 39б, 34А, 30Б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Мациевской ул., 24, 25, 27, 28, 30, 32, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 10а, 21а, 4а, 13, 13а, 1а, 14, 17, 19, 21, 2а, 22, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 25А

Мичурина площадь, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Мичурина ул., 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Неплия пер., 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

Нерубайская ул., 33

Никитина ул., 12б, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 22а, 34а, 33а, 21а, 25а, 12в, 32б, 34в, 29а, 22Б, 25б, 12А, 21Б, 71а, 46а, 43б, 39а, 36а, 41б, 37, 60а, 55а, 52а, 43А, 52/1, 65а, 59а, 47а, 31а, 67а, 23а, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Олега Андрийца пер., 3, 1, 6, 7

Олега Стороженко пер., 2, 8а, 6, 8, 10

Пассионарии ул., 1, 2, 4, 5, 9б, 17б, 3а, 15а, 7а, 3б, 9а, 17а, 15б, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Петра Ивахненко ул., 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Посевная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная ул., 8, 10, 12, 3а, 1, 2, 1а, 2а, 1б, 4а, 3, 4, 5, 6

Профессора Карышковского ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22а, 23Б, 38, 25/27, 17а, 30а, 14А, 23А, 12/14, 47а, 4/2, 8А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная ул., 7, 8

Салтыкова-Щедрина ул., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко ул., 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39а, 47а, 29а, 25б, 32а, 34а, 40б, 25а, 27а, 45а, 41а, 47б, 33а, 30а, 39б, 37а, 48а, 32б, 48б, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53

Севастопольский пер., 6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б

Сельская ул., полностью

Слободская ул., 23а, 23, 23б, 24, 36, 38, 40, 42, 42а, 34, 44, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 37в, 28а, 37а, 33а, 34а, 32а, 38, 39, 40, 41, 43, 9, 2б, 1, 7, 13, 14а, 15, 4, 14, 11, 2а, 12

Стельмаха ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 15а, 7а, 4А, 9а, 8а, 14а, 34, 31а, 6а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Тихая ул., 4А, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 4А, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24а, 25а, 27/1, 31, 14а, 16б, 45а, 42а, 17а, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Усатовская ул., 28, 29, 39

Училищная ул., 26, 8а, 10, 23, 8, 20, 28, 10б, 25, 12, 24, 22а, 19, 22, 14, 27, 15, 29, 16, 16а, 17, 18, 21, 13, 10а, 29а

Февральская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13а, 33б, 9, 10/2, 33а, 34а, 23а, 2а, 1а, 42Б, 42А, 12а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а

Флотская ул., 3, 9, 9а, 5, 11, 2А, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29

Холмистая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Черноморского Казачества ул., 123/1, 123а, 107/109, 129, 123Б, 123, 125, 127, 131, 133, 135

Ширшова ул., 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45а, 16а,

Юрия Асеева пер., 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Яши Гордиенко ул., 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 48/1, 52, 49в, 50а, 37а, 64а, 47а, 43а, 64б, 59а, 51б, 57а, 55а, 46а, 55, 43б, 59, 62, 61, 68, 54, 53, 70, 60, 57, 56, 66, 58.