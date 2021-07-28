Новости Одессы и Одесской области

Кто сегодня отмечает именины?

Кто сегодня отмечает именины?

Сегодня, 28 июля, день ангела отмечают Кирик и Иулитта.

Кирик — это мужское имя греческого происхождение, которое переводится как «глашатай».

Имя Иулитта уходит корнями также в Древнюю Грецию и означает «пушистый, кудрявый», по другой версии — «июльская» или «из рода Юлиев». В народной форме используется вариант Улита.

Покровителями этих имён считаются раннехристианские святые Кирик и Иулитта. Согласно житию, Иулитта была христианкой, молодой вдовой знатного происхождения, а Кирик — её сыном. Во времена гонений на христиан у женщины отняли ребёнка, а саму ее избили плетьми. Маленький Кирик, видя страдания матери, заплакал, а потом сказал, что и сам является христианином. Мальчик потребовал пустить его к матери. В итоге его сбросили с каменного помоста, а Иулитту обезглавили после жестоких пыток.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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