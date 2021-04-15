Кто сегодня отмечает день ангела?

Сегодня, 15 апреля, по православному календарю день ангела у мужчин с очень редким именем Поликарп.

Если в вашем окружении есть такие, не забудьте поздравить.

Поликарп — имя греческого происхождения и в переводе означает «обильный плодами», «многоплодный».

Одним из известных Поликарпов был епископ Смирнский. Он жил приблизительно с 70 по 156 год и был учеником апостола Иоанна Богослова. В православной и католической церквях почитается как святой.

Епископа называли «вождём всей Азии» в христианстве. За отказ отречься от Христа его сожгли заживо. Из всех мучеников он стал первый, чья смерть была подробно описана в «Окружном послании Смирнской церкви к другим церквам». Это текст является самым ранним свидетельством существования у христиан культа мучеников за веру.