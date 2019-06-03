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Новости Одессы и Одесской области

Кто решит вопрос укрепления Хаджибейской дамбы?

Кто решит вопрос укрепления Хаджибейской дамбы?

Для поиска оптимального варианта укрепления дамбы уже создана специальная рабочая группа.

В нее вошли представители проектного института “Гипроград”, департамента муниципальной безопасности, управлений капитального строительства и инженерной защиты территорий и развития побережья Одесского горсовета. Первое совещание уже состоялось.

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

Вскоре на заседание по поводу судьбы дамбы соберется также областная комиссия по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности.

Правда, когда именно должны сформулировать рекомендации по укреплению дамбы, названы не были.

Напомним, речь о необходимости проведения очередного укрепления Хаджибейской дамбы шла еще во время аппаратного совещания Горсовета в начале февраля.

Фото: Трасса Е-95

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