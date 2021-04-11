Новости Одессы и Одесской области

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Сегодня,11 апреля, у одесского музыканта Melovin День Рождение. Ему исполняется 24 года.

Melovin — это сценический псевдоним. По-настоящему певца зовут Константин Бочаров. Родился он в 1997 года в Одессе. С ранних лет он любил петь. Учился в школе народного театра «Самоцвіти». Театральное мастерство преподавала у него Наталья Бузько, актриса знаменитой комик-труппы «Маски-шоу».

В сентябре 2015 года парень поступил в Киевский институт музыки им. Р.М. Глиэра. В том же году он  победил в 6-ом сезоне шоу «Х-Фактор». А в 2018 году представлял Украину на «Евровидении», заняв 17-е место.

Отличительная черта имиджа Melovin — цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом, а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством. Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom. По словам Melovin’а, это переводится как «Смелость. Любовь. Свобода».

Фото: show-biz.by

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить