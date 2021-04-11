Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Melovin — это сценический псевдоним. По-настоящему певца зовут Константин Бочаров. Родился он в 1997 года в Одессе. С ранних лет он любил петь. Учился в школе народного театра «Самоцвіти». Театральное мастерство преподавала у него Наталья Бузько, актриса знаменитой комик-труппы «Маски-шоу».

В сентябре 2015 года парень поступил в Киевский институт музыки им. Р.М. Глиэра. В том же году он победил в 6-ом сезоне шоу «Х-Фактор». А в 2018 году представлял Украину на «Евровидении», заняв 17-е место.

Отличительная черта имиджа Melovin — цветная линза в одном глазу. Раньше певец экспериментировал с ее цветом, а потом остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством. Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom. По словам Melovin’а, это переводится как «Смелость. Любовь. Свобода».

Фото: show-biz.by