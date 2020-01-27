Крупное ДТП на трассе Одесса-Киев: столкнулись 11 транспортных средств

Авария произошла возле села Дачное при въезде в Одессу. Дорогу не поделили пассажирский автобус, легковые автомобили и грузовик-контейнеровоз. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, два человека госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.
В больницу госпитализированы одна пассажирка автобуса и водитель автомобиля Skoda.
Очевидцы разместили видео масштабного ДТП.
Причиной аварии мог стать гололед и туман на дороге.
Фото: ГУНП
Видео: Кекс
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!