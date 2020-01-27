Крупное ДТП на трассе Одесса-Киев: столкнулись 11 транспортных средств

Авария произошла возле села Дачное при въезде в Одессу. Дорогу не поделили пассажирский автобус, легковые автомобили и грузовик-контейнеровоз. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, два человека госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

В больницу госпитализированы одна пассажирка автобуса и водитель автомобиля Skoda.

Очевидцы разместили видео масштабного ДТП.

Причиной аварии мог стать гололед и туман на дороге.

Фото: ГУНП

Видео: Кекс

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