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Новости Одессы и Одесской области

Крупнейшая инвестиция: лидер мировой индустрии выкупил акции у терминала порта под Одессой

Крупнейшая инвестиция: лидер мировой индустрии выкупил акции у терминала порта под Одессой

DP World – один из крупнейших мировых портовых операторов, лидер портовой индустрии, который работает уже в 50 странах. Украина станет 51-й страной, где DP World будет оперировать, что позволит внести нашу страну на глобальную логистическую карту.

Об этом сообщает пресс-служба ТИС (TIS Container Terminal Ukraine) на своей странице в Facebook.

Один из крупнейших мировых портовых операторов – DP World (Объединенные Арабские Эмираты) приобрел контрольный пакет акций (51%) в Контейнерном терминале TIS Container Terminal Ukraine, который находится в порту Южный. Там уверяют, что это крупнейшая инвестиция в инфраструктуру за годы незавосимости Украины.

Партнерство с арабским портовым оператором даст возможность привлекать новые контейнерные линии, развивать услуги терминала, расширять корзину генеральных и навалочных грузов. Вскоре в ТИС уже смогут предоставить новые сервисы, а также обслуживание более высокого уровня, чем прежде.

Главное преимущество, которое получил терминал, войдя в семью DP World, – это доступ к лучшим стивидорным (погрузочным/разгрузочным) технологиям, IT-решениям, стандартам труда и безопасности.

– Безусловно, сделка пойдет на пользу украинской экономике. Это очень хороший сигнал для других инвесторов и для морской отрасли, – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

DP World содержит 78 морских терминалов в 50 странах мира. Совокупный грузооборот за 2019 год у них превысил 71 млн ДФЭ (единица измерения вместимости грузовых контейнеров), в то время как контейнерооборот всех портов Украины составил чуть более 1 млн ДФЭ.

«Мы уверены, что приход такого глобального инвестора создаст новые рабочие места, а также благотворно повлияет не только на развитие нашего Контейнерного терминала, но и на инвестиционную привлекательность украинской транспортной отрасли», – написали в TIS Container Terminal Ukraine.

Фото: culturemeter.od.ua

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Артем Виноградов
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