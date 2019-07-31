Красочные битвы: в Одессе пройдет ColorFest

Игрушки одесской мастерицы стали лучшими на международном фестивале (ФОТО) На международном фестивале International Doll Festival, который проходил в норвежском городе Ставангер куклы одесской мастерицы Аллы Котляр завоевали 8 наград. На своей ФБ-странице кукольница рассказывает, что 5 их них – «золото», а остальные три – призы зрительских симпатий. Отметим, что эта поездка была "особо примечательной" для одесситки, из-за потери багажа с конкурсными работами. Чемодан с ПОДРОБНЕЕ

Народный обряд по изгнанию лиха из Одессы провели в Горсаду В самом сердце города, на улице Дерибасовской и в Горсаду, 23 и 24 августа прошел ІІІ Фольклорный фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській». Это большое праздничное действо, в котором принимали участие не только одесситы, но и жители всего нашего региона. Как рассказал «Одесской жизни» один из главных организаторов Фестиваля — директор Музея истории развития Украинского казачества, ПОДРОБНЕЕ