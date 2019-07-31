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Новости Одессы и Одесской области

Красочные битвы: в Одессе пройдет ColorFest

Красочные битвы: в Одессе пройдет ColorFest

Фестиваль красок ColorFest пройдет 3 августа в одесском парке Шевченко.

Об этом сообщают организаторы фестиваля на своей странице в Facebook.

На мероприятии можно будет обсыпать друг друга яркими, безвредными и легко смывающимися красками.

На участников фестиваля прольют 10 тонн разноцветной краски. Самых смелых пожарные будут поливать из брандспойта. Кроме того, организаторы обещают пенную вечеринку.

Тем, кто не побоится испачкать одежду, будут вручать призы и подарки.

Начало – 3 августа в 15:00. Фестиваль пройдет возле “Карантинной стены” в парке Шевченко. Вход свободный.

Фото: natal.by

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