«Край света»: одесский фотограф показал снятые им красоты далеких островов (фото)

В рамках фототура одессит Сергей Онышко побывал в различных живописных уголках планеты. А не так давно он выложил в Facebook фотографии ландшафта Фарерских островов.

Сергей Онышко – гид-фотограф, посетивший 45 стран мира. Занимается съемкой уже 15 лет. Он создал свой проект «PhotoTourne». Суть в том, чтобы собрать единомышленников и отправиться в другие страны за впечатлениями и фотографиями.

Один из таких туров был в место, которое иногда называют «край света» – Фарерские острова. Так этот тур и назвали «Фарерские острова. В гости – на край земли…». На фото видны уникальные пейзажи нетронутой природы – с видами на фьорды, загадочные утесы, окутанные туманом, водопады и колоритные домики с зеленью на крыше.

Фареры – архипелаг из 18 островов с потухшими вулканами между Исландией и Норвегией, но острова входят в состав Дании как автономный регион. Кажется, что природа и пейзаж этой местности созданы для впечатляющих снимков и незабываемых ощущений.

Фото: Facebook Сергея Онышко