fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«Край света»: одесский фотограф показал снятые им красоты далеких островов (фото)

«Край света»: одесский фотограф показал снятые им красоты далеких островов (фото)

В рамках фототура одессит Сергей Онышко побывал в различных живописных уголках планеты. А не так давно он выложил в Facebook фотографии ландшафта Фарерских островов.

Сергей Онышко – гид-фотограф, посетивший 45 стран мира. Занимается съемкой уже 15 лет. Он создал свой проект «PhotoTourne». Суть в том, чтобы собрать единомышленников и отправиться в другие страны за впечатлениями и фотографиями.

Один из таких туров был в место, которое иногда называют «край света» – Фарерские острова. Так этот тур и назвали «Фарерские острова. В гости – на край земли…». На фото видны уникальные пейзажи нетронутой природы – с видами на фьорды, загадочные утесы, окутанные туманом, водопады и колоритные домики с зеленью на крыше.

Фареры – архипелаг из 18 островов с потухшими вулканами между Исландией и Норвегией, но острова входят в состав Дании как автономный регион. Кажется, что природа и пейзаж этой местности созданы для впечатляющих снимков и незабываемых ощущений.

Фото: Facebook Сергея Онышко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить