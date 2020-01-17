Кожен може поскаржитися на гори сміття: в Україні запрацювала інтерактивна мапа стихійних сміттєзвалищ

Мешканці будь-якого населеного пункту в Україні можуть повідомити про незаконні звалища не виходячи з дому.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Для цього у країні працює інтерактивна мапа.
Мінприроди забезпечує оперативну передачу цієї інформації до місцевих органів влади, які відповідають за ліквідацію сміттєзвалищ.
Наразі по Одеській області є 216 звернень громадян стосовно незаконних сміттєзвалищ.
Фото: Дніпроград
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