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Новости Одессы и Одесской области

Коты украинские, американские, израильские: хвостатики собрались в Одессе (фото)

Коты украинские, американские, израильские: хвостатики собрались в Одессе (фото)

Мурлыки-хвостатики из Украины, США, Израиля и многих других стран мира, охваченного тревогой по поводу «короны», собрались в Одессе, словно специально для поднятия духа и улучшения настроения. Ни одного похожего, каждый — со своим характером, и все — такие чудные!

Как рассказывала «Одесская жизнь», Одесское отделение Национального союза фотохудожников Украины объявило сбор фотографий на весеннюю онлайн фотовыставку «Коты».

И вот — результат: авторы из Украины и еще 11 стран мира прислали свои фотоработы.

Авторитетное жюри в составе членов НСФХУ: Александра Синельникова (куратор), Богомоленко Ирины, Герая Георгия отобрали лучшие работы в трех секциях:

  1. «Уличные коты иногородних и зарубежных авторов».
  2. «Уличные коты одесских авторов».
  3. «Домашние коты всех авторов».

Насладиться милейшими существами, запечатленными на фотографиях, теперь может каждый из нас, зайдя на страничку Одесского отделения Национального союза фотохудожников Украины в Facebook.

– Уже мало кого интересует их способность ловить мышей, ради чего, собственно, их и приручили. Люди открыли в них другие, более важные свойства. Умные, любопытные и хитрые, ласковые и мстительные, хищные и обаятельные, а еще игривые и ленивые — коты знают все о порядке в доме, во дворе, на своей территории. Они — прекрасные помощники в детских играх. Они скрашивают одиночество стариков. Они способны стать центром жизни всей семьи, всего двора. Дома, на улице – всюду, где встречаешь кота, невольно растягиваешься в улыбке. А кто устоит против мурлыкания? И вообще, в Одессе коты признаны частью экосистемы города. Наряду с нами, людьми. Словом, коты, это наше все, — сообщают организаторы выставки.

Трудно не согласиться! Наслаждайтесь!

5 фото авторов-одесситов — со страницы выставки Одесского отделения НСФХУ  «Коты» в Facebook.

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Мария Котова
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