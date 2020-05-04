Коты украинские, американские, израильские: хвостатики собрались в Одессе (фото)

Мурлыки-хвостатики из Украины, США, Израиля и многих других стран мира, охваченного тревогой по поводу «короны», собрались в Одессе, словно специально для поднятия духа и улучшения настроения. Ни одного похожего, каждый — со своим характером, и все — такие чудные!

Как рассказывала «Одесская жизнь», Одесское отделение Национального союза фотохудожников Украины объявило сбор фотографий на весеннюю онлайн фотовыставку «Коты».

И вот — результат: авторы из Украины и еще 11 стран мира прислали свои фотоработы.

Авторитетное жюри в составе членов НСФХУ: Александра Синельникова (куратор), Богомоленко Ирины, Герая Георгия отобрали лучшие работы в трех секциях:

«Уличные коты иногородних и зарубежных авторов». «Уличные коты одесских авторов». «Домашние коты всех авторов».

Насладиться милейшими существами, запечатленными на фотографиях, теперь может каждый из нас, зайдя на страничку Одесского отделения Национального союза фотохудожников Украины в Facebook.

– Уже мало кого интересует их способность ловить мышей, ради чего, собственно, их и приручили. Люди открыли в них другие, более важные свойства. Умные, любопытные и хитрые, ласковые и мстительные, хищные и обаятельные, а еще игривые и ленивые — коты знают все о порядке в доме, во дворе, на своей территории. Они — прекрасные помощники в детских играх. Они скрашивают одиночество стариков. Они способны стать центром жизни всей семьи, всего двора. Дома, на улице – всюду, где встречаешь кота, невольно растягиваешься в улыбке. А кто устоит против мурлыкания? И вообще, в Одессе коты признаны частью экосистемы города. Наряду с нами, людьми. Словом, коты, это наше все, — сообщают организаторы выставки.

Трудно не согласиться! Наслаждайтесь!

5 фото авторов-одесситов — со страницы выставки Одесского отделения НСФХУ «Коты» в Facebook.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.