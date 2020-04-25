Коты на удаленке: одесситов приглашают к участию в онлайн-фотовыставке

Любовь к котам-котикам, хвостатикам-мурлыкам не угасает даже в непростые наши времена.
Одесская областная организация Национального союза фотохудожников Украины и одесский фотограф Александр Синельников сообщает о подготовке онлайн-фотовыставки «Коты», в которой могут принять участие все желающие. Александр Синельников выступает куратором этого проекта.
Подать свои художественные фотографии с изображением кошек-котиков-кошечек можно до 30-го апреля.
Работы принимаются в две секции:
1. «Коты на улице» — уличные снимки котов и жанровые снимки с котами.
2. «Коты дома и в студии» — снимки котов, сделанные в домашних и студийных условиях.
К участию приглашают фотохудожников из Украины и других стран. Каждый участник может предоставить до пяти работ, независимо от секции.
Файл должен быть подписан: номер секции_город_фамилия_имя_название.jpg
Пример: 1(2)_Одесса_Петров Иван_Рыжий.jpg
Работы принимают в формате — jpg. Размер работ — 1250 px по длинной стороне.
Фото следует отправить на e-mail: nspauodessa@gmail.com с указанием темы письма — Онлайн фотовыставка «Коты». Работы принимают до 23:59 30 апреля 2020 года.
Лучшие снимки будут отобраны для альбома, который опубликуют на главной странице Одесской областной организации Национального союза фотохудожников Украины.
Фотографии, присылаемые на онлайн-фотовыставку, должны иметь художественное содержание и выполнены в профессиональной технике. Участие в онлайн-фотовыставке бесплатное.
Фото Вячеслава Тенякова