Коты на удаленке: одесситов приглашают к участию в онлайн-фотовыставке

Любовь к котам-котикам, хвостатикам-мурлыкам не угасает даже в непростые наши времена.

Одесская областная организация Национального союза фотохудожников Украины и одесский фотограф Александр Синельников сообщает о подготовке онлайн-фотовыставки «Коты», в которой могут принять участие все желающие. Александр Синельников выступает куратором этого проекта.

Подать свои художественные фотографии с изображением кошек-котиков-кошечек можно до 30-го апреля.

Работы принимаются в две секции:

1. «Коты на улице» — уличные снимки котов и жанровые снимки с котами.

2. «Коты дома и в студии» — снимки котов, сделанные в домашних и студийных условиях.

К участию приглашают фотохудожников из Украины и других стран. Каждый участник может предоставить до пяти работ, независимо от секции.

Файл должен быть подписан: номер секции_город_фамилия_имя_название.jpg

Пример: 1(2)_Одесса_Петров Иван_Рыжий.jpg

Работы принимают в формате — jpg. Размер работ — 1250 px по длинной стороне.

Фото следует отправить на e-mail: nspauodessa@gmail.com с указанием темы письма — Онлайн фотовыставка «Коты». Работы принимают до 23:59 30 апреля 2020 года.

Лучшие снимки будут отобраны для альбома, который опубликуют на главной странице Одесской областной организации Национального союза фотохудожников Украины.

Фотографии, присылаемые на онлайн-фотовыставку, должны иметь художественное содержание и выполнены в профессиональной технике. Участие в онлайн-фотовыставке бесплатное.

Фото Вячеслава Тенякова

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