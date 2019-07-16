Космос рядом: в Одессе стартует фестиваль Star Fest

Космический фестиваль, посвященный лунному затмению и 50-летнему юбилею первого полёта человека на Луну, начнется сегодня в астрономической обсерватории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова в парке Шевченко.
Об этом «Одесской жизни» рассказала одна из организаторов фестиваля, соучредитель Ассоциации выпускников и друзей ОНУ имени И.И. Мечникова Олеся Рогульская.
Программа фестиваля рассчитана на три дня. Открытие состоится сегодня в 20.00, а продолжение фестиваля запланировано на выходные.
«Открываем фестиваль посреди недели, поскольку сегодня можно будет увидеть лунное затмение. А уже основная программа мероприятий пройдет в выходные дни, чтобы больше людей имели возможность посетить фестиваль», – пояснила Олеся Рогульская.
На протяжении трёх дней в компании астрономов и любителей космоса посетителей космического фестиваля ждёт насыщенная программа:
- наблюдение планет Солнечной системы, звёзд, а также затмения Луны;
- космические лекции;
- кинопоказы в планетарии;
- квесты;
- мастер-классы для малышей;
- серия лекций о космической гонке по случаю юбилея первого полёта на Луну.
«У нас в планах построить целый космический центр. Чтобы там был не только планетарий, а и лекционные и смотровые площадки, а также музей», – добавила она.
Все средства, собранные на фестивале, будут направлены на создание «космического комплекса» в астрономической обсерватории.
Вход – 100 гривен, детям до 6 лет – бесплатно.
Запись организованных групп по телефону: (093) 133-68-64.
Напомним, “Одесская жизнь” ранее сообщала, что одесский планетарий в парке Шевченко возобновил свою работу.
Фото со страницы в Facebook Belka&Strelka
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