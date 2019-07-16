Космос рядом: в Одессе стартует фестиваль Star Fest

Космический фестиваль, посвященный лунному затмению и 50-летнему юбилею первого полёта человека на Луну, начнется сегодня в астрономической обсерватории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова в парке Шевченко.

Об этом «Одесской жизни» рассказала одна из организаторов фестиваля, соучредитель Ассоциации выпускников и друзей ОНУ имени И.И. Мечникова Олеся Рогульская.

Программа фестиваля рассчитана на три дня. Открытие состоится сегодня в 20.00, а продолжение фестиваля запланировано на выходные.

«Открываем фестиваль посреди недели, поскольку сегодня можно будет увидеть лунное затмение. А уже основная программа мероприятий пройдет в выходные дни, чтобы больше людей имели возможность посетить фестиваль», – пояснила Олеся Рогульская.

На протяжении трёх дней в компании астрономов и любителей космоса посетителей космического фестиваля ждёт насыщенная программа:

наблюдение планет Солнечной системы, звёзд, а также затмения Луны;

космические лекции;

кинопоказы в планетарии;

квесты;

мастер-классы для малышей;

серия лекций о космической гонке по случаю юбилея первого полёта на Луну.

«У нас в планах построить целый космический центр. Чтобы там был не только планетарий, а и лекционные и смотровые площадки, а также музей», – добавила она.

Все средства, собранные на фестивале, будут направлены на создание «космического комплекса» в астрономической обсерватории.

Вход – 100 гривен, детям до 6 лет – бесплатно.

Запись организованных групп по телефону: (093) 133-68-64.

Напомним, “Одесская жизнь” ранее сообщала, что одесский планетарий в парке Шевченко возобновил свою работу.

Фото со страницы в Facebook Belka&Strelka