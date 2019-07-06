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Новости Одессы и Одесской области

Звездное небо в 3D: одесский планетарий возобновил работу

Звездное небо в 3D: одесский планетарий возобновил работу

Планетарий ОНУ им. Мечникова, расположенный в парке Шевченко, проводит первые показы после технического обновления. Теперь лекции тут проводятся с помощью современного мультимедийного и звукового оборудования.

Замдиректора «Астрономической обсерватории» Николай Кошкин

Как сообщил корреспонденту «Одесской жизни» заместитель директора научно-исследовательского института «Астрономическая обсерватория» Николай Кошкин, одно из самых значимых обновлений в планетарии – ремонт телескопа. Этот раритетный телескоп 19-го века использовали для экскурсий, но десятки лет его не ремонтировали. Сотрудники разобрали телескоп, проверили все детали, почистили и покрасили.

Надпись на телескопе от 1886 года
Телескоп еще до конца не собран
Новые детали телескопа

Приведен в порядок и купол помещения, а в очереди на ремонт остаётся пол.

Но на территории есть ещё два помещения, которые заинтересуют любознательных одесситов: цифровой планетарий и планетарий-лекторий.

Лекторий слева, планетарий справа

Цифровой планетарий теперь оборудован новым проектором, который транслирует картинку искусственного (смоделированного на компьютерной программе) неба по всему куполу. По словам доцента кафедры теоретической физики и астрономии ОНУ им. Мечникова Александра Базея, до реконструкции здесь был просто мультимедийный лекторий, с простым большим экраном для проекции изображения. В этом помещении пока проводятся все лекции.  Подготовлена и новая программа в 3D.

Изображение на куполе планетария, смоделированное на компьютере

А вот в лектории проводить «экскурсии по небу» нельзя – строители там проводят ремонтные работы. На данный момент уже обновлен потолок и установлены новые окна.

Во дворе обсерватории

16 июля сотрудники обсерватории приглашают на фестиваль «Стар фест», который будет проходить на территории астрономической обсерватории. Он приурочен к частному лунному затмению, которое можно будет наблюдать, приблизительно, с 23:00 до 02:00. Старт фестиваля в обсерватории в 18:00.

20 и 21 июля будут проводиться лекции, приуроченные к пятидесятилетию со дня первой высадки человека на Луну.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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