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Космическая погода 28 апреля: магнитная буря пошла на спад?

Космическая погода 28 апреля: магнитная буря пошла на спад?

Итак, трехдневная магнитная буря, досаждавшая землянам последние несколько дней, наконец-то подходит на спад. И сегодня, в пятницу, 28 апреля 2023 года, как такового геомагнитного шторма не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды. По крайней мере, это прогнозируют специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В Центре прогнозирования космической погоды также уверяют: существенных магнитных бурь 28 апреля не ожидается. Предполагается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до неустановившегося уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Магнитные бури: как уберечь здоровье в опасные дни?

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные для здоровья дни, следуйте простые рекомендациям:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • наладьте режим сна;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды;
  • также в период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые дру
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Редакция ПРОФИЛЬ

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