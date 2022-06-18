Новости Одессы и Одесской области

Космическая погода в пятницу: возможны магнитные бури

Космическая погода в пятницу: возможны магнитные бури

Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, по прогнозам специалистов, ожидается не совсем спокойный день: возможна магнитная буря, правда, не слишком интенсивная.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Между тем, по другим источникам, существенных магнитных бурь в пятницу, 17 июня, не ожидается, так как солнечная активность была на умеренном уровне.

Отметим, что до конца месяца нас ждет еще как минимум две магнитных бури, но они также не будут сильными.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитную бурю, медики советуют:

  • людям с хроническими болезнями заранее запастись необходимыми медикаментами;
  • помнить о здоровом образе жизни: делать утреннюю зарядку, гулять на свежем воздухе,
  • полноценно отдыхать и спать ночью;
  • соблюдать правила здорового питания;
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
  • не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Прогноз космической погоды: в пятницу обещают магнитную бурю
    Прогноз космической погоды: в пятницу обещают магнитную бурю

    Сегодня, в пятницу, 17 июня 2022 года, по прогнозам специалистов, ожидается не совсем спокойный день: возможна магнитная буря, правда, не слишком интенсивная.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в июне: будет ли «бурным» четверг?
    Магнитные бури в июне: будет ли «бурным» четверг?

    По прогнозам специалистов по космической погоде, во второй половине июня 2022 года нас ждет еще несколько магнитных бурь. А в ближайшие дни ожидается мощная вспышка на Солнце…
    Каким же будет этот четверг, 16 июня 2022 года?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Прогноз космической погоды на 15 июня: в среду «заштормит»?
    Прогноз космической погоды на 15 июня: в среду «заштормит»?

    Первая половина июня в этом году была достаточно спокойной в плане геомагнитной активности, и магнитные бури если и были, то весьма слабыми. А вот прогноз специалистов на вторую половину месяца не столь утешителен: в ближайшие дни ожидается мощная вспышка на Солнце, что может сказаться и на нашем самочувствии. А зная прогноз магнитных бурь, можно заранее подготовить свой организм к неблагоприятному воздействию.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в июне: каким будет вторник, 14-е?
    Магнитные бури в июне: каким будет вторник, 14-е?

    Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои, а также могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний.
    Каков космический прогноз на вторник, 14 июня 2022 года? Ждать ли в этот день магнитную бурю?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 13 июня: какой будет космическая погода
    Магнитные бури 13 июня: какой будет космическая погода

    Специалисты прогнозируют на понедельник, 13 июня 2022 года не слишком благоприятную космическую погоду, геомагнитная активность бует повышенной.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить