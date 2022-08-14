Космическая погода в августе: прогноз на воскресенье, 14-е

Война несет украинцам непростые испытания, и в это время как никогда важно заботиться о своем здоровье. А поскольку магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, знать, в какие дни они накроют нашу Землю, очень важно. Итак, каким будет это воскресенье, 14 августа 2022 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 августа 2022 года, геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, но временами возможны отдельные возмущенные периоды.

В то же время ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой», – цитирует специалистов сайт meteoprog.ua.

Ранее сообщалось, что следующая, самая мощная в этом месяце, магнитная буря накроет Землю 16-22 августа.