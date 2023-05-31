Новости Одессы и Одесской области

Космическая погода на 31 мая

Космическая погода на 31 мая

По прогнозам ученых сегодня, 31 мая, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Вероятность магнитной бури составляет 5%.

В первой половине дня будут небольшие возмущения магнитного поля Земли мощностью 2 бала, после обеда и они поутихнут. Поэтому пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться о самочувствии сегодня, но и не пренебрегать правильным режимом дня.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как пережить магнитные бури без потерь для организма?

Для хорошего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
  • Постарайтесь меньше нервничать.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
  • Следуйте этим рекомендациям в опасные дни и бури пройдут для вас незаметно.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Ожидается ли магнитная буря 30 мая?
    Ожидается ли магнитная буря 30 мая?

    Ученые прогнозируют, что на сегодня, 30 мая, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Поэтому пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться о самочувствии сегодня, но и не пренебрегать правильным режимом дня.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Прогноз космической погоды: ухудшится ли самочувствие 29 мая из-за магнитной бури
    Прогноз космической погоды: ухудшится ли самочувствие 29 мая из-за магнитной бури

    По прогнозам ученых, сильных и длительных магнитных бурь в конце этого месяца не предвидится, и сегодня, в понедельник, 29 мая 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Так что пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться (хотя держать под рукой нужные лекарства никогда не помешает).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: стоит ли их опасаться 28 мая
    Магнитные бури: стоит ли их опасаться 28 мая

    Похоже, что затяжной геомагнитный шторм, накрывший Землю несколько дней назад, пошел на спад. И сегодня, в воскресенье, 28 мая 2023 года, хотя и возможны отдельные возмущенные периоды, но все же полноценной магнитной бурей эти волнения не назвать.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ожидаются ли 27 мая магнитные бури?
    Ожидаются ли 27 мая магнитные бури?

    В субботу, 27 мая 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка, рассказали специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Землю накрыла самая длинная магнитная буря мая: сколько будет продолжаться и как защититься
    Землю накрыла самая длинная магнитная буря мая: сколько будет продолжаться и как защититься

    Сегодня, в пятницу, 26 мая 2023 года, на Земле ожидается завершение самой длинной и мощной магнитной бури этого года. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить