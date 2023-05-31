Космическая погода на 31 мая

По прогнозам ученых сегодня, 31 мая, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Вероятность магнитной бури составляет 5%.
В первой половине дня будут небольшие возмущения магнитного поля Земли мощностью 2 бала, после обеда и они поутихнут. Поэтому пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться о самочувствии сегодня, но и не пренебрегать правильным режимом дня.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Как пережить магнитные бури без потерь для организма?
Для хорошего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Следуйте этим рекомендациям в опасные дни и бури пройдут для вас незаметно.