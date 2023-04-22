Космическая погода 22 апреля: магнитная буря пошла на спад?

Похоже, что многодневная магнитная буря, накрывшая на днях Землю, идет на спад: так, по информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в субботу, 22 апреля 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, так как солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне.

Магнитные бури: прогноз на ближайшие дни

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают об отдельных возмущенных периодах, которые, впрочем, назвать полноценной магнитной бурей все же нельзя.

В то же время напомним, что повышенная геомагнитная активность возможна 26-27 апреля (причем этот шторм обещает быть довольно сильным), а также в самом конце месяца – 29-30 апреля (магнитная буря средней интенсивности).

Как влияют на нас магнитные бури

Сильные магнитные колебания и вспышки могут вызывать проблемы с самочувствием даже у абсолютно здоровых людей. Более чувствительны к этим бурям пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями.

Основные симптомы:

головная боль, головокружение, мигрени;

учащенное сердцебиение;

скачки артериального давления;

тошнота, проблемы с пищеварением;

слабость, сонливость, повышенная утомляемость;

нарушение концентрации, туман в голове;

нарушение сна;

упадок сил;

раздражительность, агрессия;

повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния;

обострение хронических болезней;

ломота в костях и суставах;

боль в местах прошлых переломов или травм.

Как пережить геомагнитный шторм

Чтобы избежать негативных последствий во время магнитных бурь, следует соблюдать некоторые советы медиков.

Правильно питайтесь . Скажите нет жареным и жирным блюдам, сладостям, газированным напиткам и алкоголю. Включите в рацион побольше разнообразных салатов из сезонных овощей и фруктов. Ведь весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям.

. Скажите нет жареным и жирным блюдам, сладостям, газированным напиткам и алкоголю. Включите в рацион побольше разнообразных салатов из сезонных овощей и фруктов. Ведь весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям. День лучше начинать со стакана воды . Таким образом мы создадим нормальные условия для полноценной работы мозга. Помните, что человеку ежедневно требуется полтора-два литра воды.

. Таким образом мы создадим нормальные условия для полноценной работы мозга. Помните, что человеку ежедневно требуется полтора-два литра воды. Принимайте контрастный душ . Давно доказано, что это лучший способ активизировать кровообращение и как следует взбодриться ранним утром.

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. Кислород отвечает за правильное функционирование всех систем нашего организма. Благодаря ему мы остаемся активными, работоспособными и внимательными. Тем более, что вместе с физическим состоянием улучшается эмоциональное. Приведите в норму режим сна . Необходимо спать около 7-8 часов, чтобы восстановить силы для осуществления всех запланированных дел. Помните: недостаток сна – причина ослабления иммунитета, вялости, усталости, пассивности и рассеянности.

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