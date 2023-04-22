Космическая погода 22 апреля: магнитная буря пошла на спад?

Похоже, что многодневная магнитная буря, накрывшая на днях Землю, идет на спад: так, по информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в субботу, 22 апреля 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, так как солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне.
Магнитные бури: прогноз на ближайшие дни
А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают об отдельных возмущенных периодах, которые, впрочем, назвать полноценной магнитной бурей все же нельзя.
В то же время напомним, что повышенная геомагнитная активность возможна 26-27 апреля (причем этот шторм обещает быть довольно сильным), а также в самом конце месяца – 29-30 апреля (магнитная буря средней интенсивности).
Как влияют на нас магнитные бури
Сильные магнитные колебания и вспышки могут вызывать проблемы с самочувствием даже у абсолютно здоровых людей. Более чувствительны к этим бурям пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями.
Основные симптомы:
- головная боль, головокружение, мигрени;
- учащенное сердцебиение;
- скачки артериального давления;
- тошнота, проблемы с пищеварением;
- слабость, сонливость, повышенная утомляемость;
- нарушение концентрации, туман в голове;
- нарушение сна;
- упадок сил;
- раздражительность, агрессия;
- повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния;
- обострение хронических болезней;
- ломота в костях и суставах;
- боль в местах прошлых переломов или травм.
Как пережить геомагнитный шторм
Чтобы избежать негативных последствий во время магнитных бурь, следует соблюдать некоторые советы медиков.
- Правильно питайтесь. Скажите нет жареным и жирным блюдам, сладостям, газированным напиткам и алкоголю. Включите в рацион побольше разнообразных салатов из сезонных овощей и фруктов. Ведь весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям.
- День лучше начинать со стакана воды. Таким образом мы создадим нормальные условия для полноценной работы мозга. Помните, что человеку ежедневно требуется полтора-два литра воды.
- Принимайте контрастный душ. Давно доказано, что это лучший способ активизировать кровообращение и как следует взбодриться ранним утром.
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Кислород отвечает за правильное функционирование всех систем нашего организма. Благодаря ему мы остаемся активными, работоспособными и внимательными. Тем более, что вместе с физическим состоянием улучшается эмоциональное.
- Приведите в норму режим сна. Необходимо спать около 7-8 часов, чтобы восстановить силы для осуществления всех запланированных дел. Помните: недостаток сна – причина ослабления иммунитета, вялости, усталости, пассивности и рассеянности.
- Соблюдайте умеренный уровень физической активности. Тяжелые и изнурительные нагрузки не пойдут вам на пользу. Лучше делайте каждый день зарядку и обычную растяжку, чтобы сохранить силы и повысить общий тонус организма.