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Кошачий мир на одесской Трассе здоровья (фоторепортаж)

Кошачий мир на одесской Трассе здоровья (фоторепортаж)

Гуляя по одесской Трассе здоровья, складывается впечатление, что ты попал в некий мир, где управляют кошки. Во всяком случае, они дают понять, что это их территория.

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Корреспондент «Одесской жизни» побывал там и запечатлел, как зимуют гордые пушистики.

Кто на земле, кто на деревьях — каждый уверенно застолбил свое место. Однако, если сказать волшебную фразу «кис-кис», без внимания четверолапых вы точно не останетесь.

Одесские котики на Трассе здоровья
Одесские котики
Одесские котики, кошка на земле
Одесские котики, пятнистые
Одесские котики, котята
Одесские котики, пушистик
Одесские котики, серый на дереве
Одесские котики, кот на дереве
Одесские котики, рыжий на дорожке
Одесские котики, на скамейке
Одесские котики, кошка на дереве
Одесские котики, два кота на дорожке
Одесские котики, кошка на дорожке
Одесские котики, на дереве
Одесские котики, кошачья компания
Одесские котики, темный кот
Одесские котики, кот умывается
Одесские котики, кошка на земле
Одесские котики, у миски
Одесские котики, кошачий хвост
Одесские котики, кот и кошка
Одесские котики, рыжий
Одесские котики, сбор средств

Кстати, в городе Измаиле Одесской области появился первый 6-квартирный домик для беспризорных котов.

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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