Кошачий мир на одесской Трассе здоровья (фоторепортаж)

Гуляя по одесской Трассе здоровья, складывается впечатление, что ты попал в некий мир, где управляют кошки. Во всяком случае, они дают понять, что это их территория.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал там и запечатлел, как зимуют гордые пушистики.

Кто на земле, кто на деревьях — каждый уверенно застолбил свое место. Однако, если сказать волшебную фразу «кис-кис», без внимания четверолапых вы точно не останетесь.

Кстати, в городе Измаиле Одесской области появился первый 6-квартирный домик для беспризорных котов.

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