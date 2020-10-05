Коронавирус в Одессе: в больницах города развернули почти 600 дополнительных коек (видео)

Как сообщает Odessa.online, всего в городских больницах для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 590 коек. Из них 189 подключены к системе централизованного обеспечения кислородом.

По словам директора департамента здравоохранения Елены Якименко, из-за того, что в городе очень много тяжелобольных, в больницах оборудуют новые койки для пациентов с COVID-19. Кроме того, дополнительно развернуто 6 реанимационных коек в городской клинической инфекционной больнице, а также 10 коек в городской клинической больнице №5. Сейчас горздрав ищет новые кадры для разворачивания дополнительных коек.

Также Якименко сообщила, что в больнице №8 планируется развернуть 40 коек с кислородообеспечением. Вдобавок будут ускорены работы по обустройству места для криоциолиндра в больнице №1. Это позволит создать там 40 мест с системой централизованной подачи кислорода.

В горбольнице №10 пока что только проектируют модернизацию системы кислородообеспечения. Горздрав уже заключил договор на поставку криоцилиндра на одну тонну и еще одного на 189 литров в инфекционку, а также заказал два криоцилидра на две и одну тонну в Еврейскую больницу.

По данным горздрава, на утро 5 октября коронавирусом заразились 6305 жителей Одессы. За прошедшие сутки заболели 35 одесситов. На лечении в городской инфекционной больнице находятся 235 пациентов с COVID-19. Из них 182 человека в состоянии средней тяжести, а 53 – «тяжелые». За сутки в городскую инфекционку поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

На сегодня в Одессе выздоровели 2722 человека, еще 3490 одесситов продолжают болеть.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесской области за сутки выявили 190 новых больных с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 230 236 человек.

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