Коронавирус в Одессе и области 16 мая: сколько людей заболело и выздоровело

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 16 мая с начала эпидемии подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19. Из них 497 случаев – летальные, 4 906 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в Украине наличие вируса подтвердилось у 528 человек, а количество вылечившихся составило 433 человека. За сутки в стране умерли 21 человек.

В Одессе и области к 9.00 16 мая с начала эпидемии зарегистрировано 734 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+22 случая за последние сутки). За прошедшие сутки выздоровевших нет, умер 1 человек.

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