Коронавирус: в Минздраве рассказали, кто больше подвержен смертности от COVID-19

В Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют пожилые люди – в возрасте старше 60 лет.

Об этом на брифинге 18 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет – это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за сутки обнаружили более 200 новых больных коронавирусом.