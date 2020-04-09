Коронавирус: статистика по количеству заболевших в Одессе и стране

По состоянию на утро 9 апреля, в Одессе и области зафиксировано лабораторно подтвержденных 43 случая COVID-19.
Об этом сообщает ОГА.
11 новых случаев добавилось за минувшие сутки.
В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 9 апреля, 1892 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.
За сутки зафиксировали 224 новых случая.
45 пациентов выздоровело. Еще 57 человек скончалось.
Фото: topspb.tv
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