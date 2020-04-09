Коронавирус: статистика по количеству заболевших в Одессе и стране

На фоне общей тревоги в связи с коронавирусом, неделю назад всех не на шутку взволновало видеообращение врачей-анестезиологов Одесского клинического медицинского центра («Больница водников»). Напомним: трое сотрудников больницы заявили, что их медучреждение не готово к приему коронавирусных больных, несмотря на заверения руководства. Нет ни достаточного количества медперсонала, ни оборудованных койкомест, ни медпрепаратов, ни средств защиты. И тем не менее, «Больница водников» включена в список планируемых баз для приема волны инфицированных на первых этапах эпидемии. «Одесская жизнь» попыталась выяснить, насколько медицина нашего региона действительно готова к встрече с коронавирусом, что обещают чиновники и что по этому поводу думают врачи.

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