Коронавирус: Польша усиливает санитарный контроль на границе, в том числе и с Украиной

Польша с 10 марта вводит усиленный санитарный контроль на своих границах с Украиной, Беларусью и РФ. Такие меры связаны с угрозой коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает «Польское радио».

По его словам, систему будут вводить постепенно.

«В 15:00 будут запущены пять ключевых пунктов – четыре на границе с Германией, один – на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу», – сказал министр.

Пять пограничных пунктов перехода – это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

Комплексный контроль проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут работать кареты скорой и медики.

Фото: УНИАН

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