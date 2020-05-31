Коронавирус 31 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 31 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 23 672 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 468 новых случая заболевания. Вылечились 227 человек. Зарегистрировано 12 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 9 538 пациентов выздоровели, 708 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 31 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 888 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки: 5 новых случаев заболевания.

За весь период 16 пациентов умерли и 216 выздоровели, болеют в данный момент 656.

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