Коронавирус 30 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 30 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 23 204 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 393 новых случая заболевания. Вылечились 377 человек. Зарегистрировано 17 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 9 311 пациентов выздоровели, 696 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране провели 3848 279 исследований на COVID-19.

В Одессе и области к 9.00 30 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 883 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки: 5 новых случаев заболевания.

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