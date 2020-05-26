Коронавирус 26 мая: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на 9.00 26 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 21 584 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 339 новых случаев заболевания. Вылечился 341 человек. Зарегистрирован 21 летальных случай.
За весь период эпидемии в Украине 7 575 пациентов выздоровели, 644 человека умерли.
В Одессе и области к 9.00 26 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 842 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки в области: 10 новых случаев заболевания, вылечившихся и летальных случаев нет.