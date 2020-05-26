Коронавирус 26 мая: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области

Стало известно, сколько пациентов лечатся сейчас в стационарах Одессы от коронавируса По состоянию на понедельник, 25 мая, в городской клинической инфекционной больнице Одессы находились 163 пациента, из них 89 человек — с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

150 гривен на одессита: сколько бюджетных средств потратили власти города на борьбу с COVID-19 По состоянию на 25 июня 2020 года на реализацию мероприятий по снижению риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости короновирусной инфекцией из бюджета города (с учетом межбюджетных трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) направлено 150 467,1 тыс. гривен. ПОДРОБНЕЕ