Коронавирус 13 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?

По состоянию на утро 13 апреля, в Одессе и области зафиксировано лабораторно 69 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в ОГА.
За прошедшие сутки было зафиксировано два новых случая – у 75-летнего одессита и 39-летнего жителя Беляевки.
12 апреля был зарегистрирован первый летальный случай в регионе. В Подольске скончалась 61-летняя пациентка.
В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 13 апреля, 3102 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.
За сутки зафиксировали 325 новых случаев.
97 пациентов выздоровело. Еще 93 человека умерли.
Фото: Такси Сервис
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