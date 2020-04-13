Коронавирус 13 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?

Проверь себя: что можно, а что нельзя делать в период эпидемии? Распространение коронавируса вызывает тревогу, а советы, как от него защититься, дают практически все — от соседки тети Маши до народных целителей. Но доверять можно только квалифицированным врачам.

«ОЖ» собрала советы профессионалов — завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Украины доктора медицинских наук Аллы Мироненко и экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что можно, нужно, а чего нельзя делать при нынешней эпидемии. ПОДРОБНЕЕ

Не звездная болезнь: кого из знаменитостей зацепил коронавирус? Коронавирусная инфекция распространилась на все континенты, кроме Антарктиды, а ее осложнения ставят под угрозу жизни тысяч людей. Не щадит вирус и знаменитостей – многие известные актеры, певцы и политики, которые в силу профессии имели многочисленные встречи с поклонниками, также лечатся от COVID-19. ПОДРОБНЕЕ