Коронавирус 10 октября: в Одесской области более 300 больных за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 5728 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Больше всего больных в Киеве, а также Харьковской, Львовской и Одесской областях. Всего в стране на сегодня заражены 256 266 человек.

Таковы данные мониторинга СНБО Украины.

В частности, в Одесской области на утро субботы, 10 октября, зарегистрировали 338 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 53 человека. Умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в регионе заболели 16445 человек. 2670 больных выздоровели. Умерли 249 человек. Болеют 13526 человек.

Как сообщалось ранее, на утро пятницы 9 октября в Одесской области выявили 403 случая COVID-19 за сутки.