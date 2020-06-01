Коронавирус 1 июня: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

Хроники коронавируса: главные новости о COVID-19 в Одесской области за неделю В Одесской области наблюдается положительная тенденция по увеличению количества выздоровевших. Например, за сутки 28 мая медики зафиксировали выздоровления у 21 пациента – это самое большое количество выздоровевших в сутки за все время наблюдений в нашей области. Об этом пишет в еженедельном отчете на свой странице в Facebook губернатор Одесчины Максим Куцый. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: открытие инклюзивных центров и возобновление авиаперелетов По состоянию на вечер 29 мая в Украине подтверждено 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 679 летальных, а выздоровевших – 8 934. В Одесской области подтвердили 878 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ