Коронавирус 1 июня: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 1 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 24 012 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 340 новых случая заболевания. Вылечились 152 человека. Зарегистрировано 10 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 9 690 пациентов выздоровели, 708 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 1 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 896 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки: 8 новых случаев заболевания, вылечились 9 человек, 1 человек умер.