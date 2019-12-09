Контрабанда, найденная в Одессе, стала ценными музейными экспонатами

Одесским таможенникам на границе частенько встречаются контрабандисты, перевозящие предметы старины.
Так, например, в последнее время они изъяли при попытке незаконного перемещения 22 ценных артефакта.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.
В частности, среди контрабанды нашелся крест, символизирующий распятие Христа начала XIX века и старообрядческая икона «Всех скорбящих радость» второй половины той же эпохи.
Кроме того, у нарушителей также обнаружили 20 предметов античных времен. Их хотели вывезти в Италию и США.
Все экспонаты отправили на культуроведческую экспертизу. После суд постановил передать их в украинские музеи.
Так, часть ценных предметов пополнили экспозицию в национальном музее искусств имени Ханенко и музей книги и книгопечатания Украины в Киеве. Еще часть забрали в Кировоградский областной художественный музей.
Фото: пресс-служба ГФС в Одесской области
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