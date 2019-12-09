Контрабанда, найденная в Одессе, стала ценными музейными экспонатами

Так, например, в последнее время они изъяли при попытке незаконного перемещения 22 ценных артефакта.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.

В частности, среди контрабанды нашелся крест, символизирующий распятие Христа начала XIX века и старообрядческая икона «Всех скорбящих радость» второй половины той же эпохи.

Кроме того, у нарушителей также обнаружили 20 предметов античных времен. Их хотели вывезти в Италию и США.

Все экспонаты отправили на культуроведческую экспертизу. После суд постановил передать их в украинские музеи.

Так, часть ценных предметов пополнили экспозицию в национальном музее искусств имени Ханенко и музей книги и книгопечатания Украины в Киеве. Еще часть забрали в Кировоградский областной художественный музей.

Фото: пресс-служба ГФС в Одесской области

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