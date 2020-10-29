Конституционный суд заблокировал реализацию результатов местных выборов – НАПК

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) предупредило о проблеме со вступлением в полномочия победителей местных выборов.
Это связано с тем, что 28 октября Конституционный суд в рамках другого производства закрыл доступ к электронным декларациям. А они нужны для спецпроверки победителей выборов.
«КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок», — заявили в пресс-службе НАПК.
Напомним, в Одессе будет второй тур выборов мэра.