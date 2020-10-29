Новости Одессы и Одесской области

Конституционный суд заблокировал реализацию результатов местных выборов – НАПК

Конституционный суд заблокировал реализацию результатов местных выборов – НАПК

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) предупредило о проблеме со вступлением в полномочия победителей местных выборов. 

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Это связано с тем, что 28 октября Конституционный суд в рамках другого производства закрыл доступ к электронным декларациям. А они нужны для спецпроверки победителей выборов.

«КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок», — заявили в пресс-службе НАПК.

Напомним, в Одессе будет второй тур выборов мэра.

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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