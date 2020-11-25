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Конкурс одесских предпринимателей: стартовал сбор заявок

Конкурс одесских предпринимателей: стартовал сбор заявок

Онлайн-медиа MC.today совместно с программой КУБ (Країна успішного бізнесу) от «ПриватБанка» и компанией «Mastercard Украина» запускают конкурс «Топ отважных предпринимателей: Одесса».

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Сбор заявок на участие в конкурсе стартует сегодня, 25 ноября. Подать заявку может каждый предприниматель, у кого есть действующий бизнес, зарегистрированный в Одессе либо Одесской области.

Заполнить анкету на участие можно ЗДЕСЬ. Заявки принимаются до 16 декабря включительно.

С 15 января 2021 года на сайте MC.today стартует народное голосование за 50 участников, выбранных редакцией. Финалисты конкурса будут определены на основе результатов читательского голосования, оценок жюри и оценок редакции.

Победителя организаторы объявят до 21 февраля 2021 года.

Победитель получит 2 месяца обучения в Unit School of Business по программе BUILD, разработанной по методологии Университета Беркли (Калифорния). Один из участников, который пройдет редакционный отбор и попадет в топ-список предпринимателей Одессы, получит возможность принять участие в прямом эфире с Василием Хмельницким на канале WIN WIN SHOW.

Также в рамках проекта «Отважные предприниматели: Одесса» с 25 ноября по 16 декабря пройдет конкурс в Facebook «Топ-3 советов, которые я дал бы себе на старте бизнеса». Призы предоставляет компания Kleynod.

В жюри конкурса «Топ отважных предпринимателей: Одесса» вошли:

  1. Василий Хмельницкий, основатель компании UFuture, хедлайнер бизнес-реалити-шоу WIN WIN SHOW;
  2. Савва Либкин, украинский ресторатор, собственник ресторанов «Тавернетта», «Дача», «Компот», «Пан-пицца»;
  3. Владислав Бурда, основатель и владелец RedHead Family Corporation, основатель и президент общественной организации «Ассоциация владельцев семейных компаний Украины»;
  4. Андрей Ставницер, совладелец крупнейшего в Украине порта TIS, партнер инвестиционной компании SD Capital;
  5. Евгений Заиграев, руководитель Дирекции малого и среднего бизнеса «ПриватБанка»;
  6. Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове;
  7. Артур Лупашко, CEO и основатель сети отелей Ribas Hotels Group;
  8. Сергей Петренко, основатель и руководитель «Терминал 42», экс-глава «Яндекс.Украина»;
  9. Дмитрий Казавчинский, сооснователь Odessa Business Club, 4City;
  10. Александр Соколов, официальный представитель СУП в Одессе и в Одесской области, основатель онлайн-ресторана Smilefood;
  11. Максим Гайковский, основатель и президент бизнес-клуба КМБ, организатор BIG MONEY в Одессе;
  12. Роман Бабицкий, основатель инвестиционной компании Babitskyi Investment,глава совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины;
  13. Иван Липтуга, президент Национальной туристической организации Украины, президент РТО «Туризм Одессы», член Президентского совета Всемирного клуба одесситов;
  14. Александр Лазарев, председатель Координационного совета Южного офиса EBA, сопредседатель Таможенного комитета EBA, директор компании «Ламарино»;
  15. Наталья Садова, операционный директор Readdle, ментор бизнес-сообщества Board, эксперт по корпоративной стратегии и организационной эффективности, коуч;
  16. Артем Макеев, управляющий партнер Unit School of Business.

Информационные партнеры конкурса: СУП (Сообщество украинских предпринимателей), Одесский бизнес клуб, ЕВА (Европейская Бизнес Ассоциация), инновационный парк UNIT.City, финансовая компания Babitskiy Investment Management, бизнес-сообщество Board, информационное агентство «Одесская жизнь», бизнес-клуб КМБ, агентство VIZART Events, ассоциация «Туризм Одессы», Национальная туристическая организация Украины и бизнес-сообщество FBN Ukraine.

СПРАВКА: Конкурс «Топ отважных предпринимателей: Одесса» проводится в рамках проекта «Отважные украинские предприниматели». Данный проект запустили в 2019 году «ПриватБанк» и MC.today, чтобы поддержать смелых и вдохновляющих предпринимателей из регионов. Первый конкурс провели для предпринимателей Днепра, второй – для Харькова.

Онлайн-медиа MC.today – издание для тех, кто создает, для активных, думающих людей об инновационном бизнесе, развитии и стиле жизни. На сайте более 1,3 млн просмотров в месяц.

КУБ от «ПриватБанка» – национальная программа развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Это экосистема для бизнеса, которая удовлетворяет сразу несколько потребностей и оказывает реальную поддержку предпринимателям. В рамках программы с 2016 года 50 тыс. человек были профинансированы на сумму 6,5 млрд грн.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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