Конфликт с вилами: чем закончилась ссора двух жителей Одесчины?

Сегодня утром, 25 января 2023 года, во время бытового конфликта в селе Килийского района Одесской областии два человека получили ранения вилами.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На место происшествия были направлены две бригады экстренной медицинской помощи, ведь заявитель сообщил о двух пострадавших в тяжелом состоянии.

Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Медики оказали обоим первую медицинскую помощь на месте, после чего обоих госпитализировали в Килийскую больницу.