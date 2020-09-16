Конфликт исчерпан: Мэр Одессы и журналист Шацило пожали друг другу руку

Напомним, словесный конфликт между ними случился в ночь подъема печально известного танкера «Delfi».

«Сессия сегодня будет достаточно яркая… все возможно. Хотелось бы попросить нас всех остаться в памяти одесситов конкретными, взвешенными и мудрыми депутатами. Что же касается танкера «Delfi», хочу отметить, что наши муниципальные службы все это время проводили круглосуточную охрану места крушения танкера. Было спасено несколько любителей острых ощущений. Хочу поблагодарит всех тех, кто сделал все для того, чтобы Delfi было убрано с нашего побережья. Многие люди остались за кадром официальных хроник. Но я хочу поблагодарить именно тех, кто работали круглосуточно над расчетами по подъему и транспортировке судна… Последняя ночь была на нервах. Журналист Денис Шацило находился всю ночь на побережье, ночь была нервная. Я хочу попросить прощения у Дениса за некорректное высказывание в его сторону. Хотя работа у нас нервная, постараюсь держать эмоции при себе», – отметил мэр Труханов.