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Новости Одессы и Одесской области

Концерт для акул: на дне океана прозвучат хиты американской рок-группы Kiss

Концерт для акул: на дне океана прозвучат хиты американской рок-группы Kiss

Необычный перформанс проведут легендарные американские рокеры.

Они устроят концерт близ берегов Австралии на дне Индийского океана. Выступление анонсировано на 18 ноября, передает mport.ua.

Здешние воды населяют акулы. Для них и хотят сыграть свою музыку американцы.

Таким образом рокеры намерены привлечь внимание к животным, с которыми можно контактировать в их естественной среде обитания. Акция пройдет в рамках проекта Airbnb Animal Experiences от компании Airbnb, помогающей людям возобновить общение с живой природой.

Музыканты останутся петь на берегу. А под водой установят специальные динамики, которые донесут музыку в глубины океана.

Туда же в специальные боксы спустятся фанаты, которые решатся посетить экстримальный концерт. Они прослушают четыре композиции в исполнении музыкантов. При этом рокеры рассказали, что решились на эксперимент, так как низкочастотные звуки привлекают акул. А их музыка как раз такая. Так что если рыбы приплывут на звук, поклонники смогут понаблюдать за их реакцией.

Зрителями станут всего восемь человек – первые, кто оставит заявку на сайте Airbnb.

Билеты будут продавать до 14 октября. Их цена – символические 50 долларов. Деньги пойдут на благотворительность. А для того, чтобы привезти зрителей в день выступления, наймут два корабля.

Фото: realnoevremya.ru

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