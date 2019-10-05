Концерт для акул: на дне океана прозвучат хиты американской рок-группы Kiss

Они устроят концерт близ берегов Австралии на дне Индийского океана. Выступление анонсировано на 18 ноября, передает mport.ua.

Здешние воды населяют акулы. Для них и хотят сыграть свою музыку американцы.

Таким образом рокеры намерены привлечь внимание к животным, с которыми можно контактировать в их естественной среде обитания. Акция пройдет в рамках проекта Airbnb Animal Experiences от компании Airbnb, помогающей людям возобновить общение с живой природой.

Музыканты останутся петь на берегу. А под водой установят специальные динамики, которые донесут музыку в глубины океана.

Туда же в специальные боксы спустятся фанаты, которые решатся посетить экстримальный концерт. Они прослушают четыре композиции в исполнении музыкантов. При этом рокеры рассказали, что решились на эксперимент, так как низкочастотные звуки привлекают акул. А их музыка как раз такая. Так что если рыбы приплывут на звук, поклонники смогут понаблюдать за их реакцией.

Зрителями станут всего восемь человек – первые, кто оставит заявку на сайте Airbnb.

Билеты будут продавать до 14 октября. Их цена – символические 50 долларов. Деньги пойдут на благотворительность. А для того, чтобы привезти зрителей в день выступления, наймут два корабля.

Фото: realnoevremya.ru