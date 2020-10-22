Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одессе помогут оплатить тепло?

Кому в Одессе помогут оплатить тепло?

В Одессе неработающим пенсионерам с пенсией до 2 тыс. грн помогут оплатить тепло.

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Об этом рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

По словам чиновницы, в рамках городской программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения на 2018-2020 годы предусмотрена муниципальная доплата на оплату теплоснабжения за ноябрь и декабрь по 400 грн в месяц. Получить эту помощь смогут неработающие пенсионеры, у которых пенсия ниже 2 тыс. грн. При этом обращаться в органы социальной защиты не нужно: списки уже сформировали автоматически — в них попали более 30 тыс. одесситов.

«В начале декабря средства будут перечислены на счета поставщиков тепла, которые уже их распределят на личные счета потребителей», — говорит чиновница.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что отопительный сезон в Одессе может начаться уже в понедельник, 26 октября.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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