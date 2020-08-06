Кому в Одессе отключат свет 7 августа: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1466 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 7 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 00:00 по 00:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Деревообделочный переулок 21, 9а, 9, 2, 17, 3б, 3, 13а, 16, 1, 8б, 11а, 7, 25г, 15, 19в, 14, 4, 27, 2а, 25б, 11, 12, 5, 23, 10, 8, 6а, 25а, 1а
- 4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 73А, 20Б, 14а, 23Б, 52Б, 45Б, 45А, 93а, 47А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
- 5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 3а, 29б, 52А, 30а, 74а, 9А, 107Б, 53, 137А, 139А, 29А, 44А, 77Б, 85А, 4а, 105Б, 93А, 66б, 32А, 129А, 8А, 44Б, 40Б, 51Б, 40А, 46б, 129в, 9Б, 2а, 19Е, 4б, 137Б, 51А, 83Б, 52Б, 83А, 41А, 66А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174
- Деревообделочная улица 3б, 29а, 17, 27б, 33, 64б, 72, 37, 54, 25а, 14б, 34, 62а, 41а, 40а, 44, 23, 8б, 45, 13, 38, 8а, 48а, 7, 48, 36, 27а, 86, 30, 46, 9, 21, 18, 74, 10в, 6б, 5, 60, 82, 2, 58, 35, 22, 10а, 11, 68, 15, 76, 3а, 1, 16, 78а, 32, 4а, 43а, 42, 20, 19, 41б, 39б, 6а, 10б, 84, 27в, 62б, 56, 40б, 4, 43б, 33а, 39а, 66, 7а, 80, 29б, 22а, 78б, 70, 12
- Испанский переулок 2а
- Парковый переулок 77/1, 77, 79, 81
- Радиальная улица 1, 2, 4
- Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 200а, 200б, 6а, 4а, 8, 9, 12, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11, 27
- Боженко улица 1, 3, 11, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31
- Днепровская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23а, 46а, 24А, 37а, 25, 25А, 38А, 27а, 20А, 50А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 46А, 24/1, 36, 40а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Донецкая улица 1, 4, 1А, 2, 3
- Еврейская улица 36, 42а, 38/40, 42
- Жуковского улица 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39
- Ивана Мазепы улица 9, 6б, 4, 7, 11, 6а
- Керченская улица 19А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18Б, 18а, 12А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32а, 19А, 17, 1А, 12А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18б, 10а, 16а, 7а, 20, 13а
- Матюшенко улица 5а, 5б, 14, 21а, 4, 19, 8, 10, 20а, 20, 18, 3, 22, 17, 6б, 21, 13, 6, 9, 20б, 15, 16, 11, 22Б
- переулок Ониловой 3, 4, 6, 9, 14, 8/10, 12
- площадь Молодёжи 6, 14, 16, 19, 12а, 12, 21
- Покровский переулок 3, 5
- Преображенская улица 66
- Ростовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17А, 19А, 17, 19
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 13а, 24б, 24а, 20а, 14а, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Старобазарний сквер 3
- Столбовая улица 24а, 20, 22, 20А, 24Б, 24, 26, 24/11
- Суперфосфатная улица 17Б, 3, 4, 5, 23А, 9б, 3Б, 40А, 17а, 9А, 6, 3В, 16А, 1\2, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40
- Троицкая улица 45, 47
- Успенская улица 60, 62, 64, 97, 99, 103, 105
- Училищная улица 2, 4, 6
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 32а, 24б, 20а, 25/27, 17а, 22, 19а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Гаркавого улица 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 31, 53, 15, 47, 51, 37
- Амбулаторный переулок 6Б
- Ашхабадская улица 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 5, 12б, 19, 14, 25, 17, 21, 16, 15, 12
- Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 3, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4Б, 13А, 44А, 11А, 17А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект 1
- Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 11А, 42а, 17 Б, 1а, 29, 19А, 25Б, 27А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Дальницкое шоссе 19
- Житомирская улица 1, 21, 51А, 132А, 186а, 27, 184б, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 202
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 2а, 32а, 28а, 26а, 60, 25Б
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28А, 18А, 27, 4/2, 5В, 14А, 5Б, 8/4, 5/7, 30 А, 42А, 38А, 5А, 44А, 29А, 56/1, 40А, 12А, 48А, 34б, 46А, 7б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16А, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105
- Могилевская улица 1
- Молодёжная улица 3, 34, 21А, 8а, 8, 10, 24
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 14а, 1, 2, 3, 21Б, 30а, 4, 7А, 22А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- переулок Гагарина 3А, 9Б, 12а, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 14А, 8а, 4а, 2а, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 19а, 16, 13а, 4, 19, 15
- Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А
- Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7
- Самолётная улица 44, 44а, 47, 52
- Северная улица 2, 4
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 1, 23А, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 19А, 11, 14, 14а, 19, 10, 3, 18, 8, 17, 13, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 22, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 35
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19А, 24А, 20А, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сталепрокатная улица 3Б, 3А, 2, 8, 7/5, 10, 3, 9, 6, 5, 1, 8/1
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 44А, 20А, 34А, 48А, 23а, 42А, 22А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 4А
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Удельный переулок 6
- Узкий переулок 9, 9А, 7, 1, 4А, 11, 5, 6, 5б, 4, 4Б, 8, 2, 3, 5А
- Улитина улица 23, 25б, 19, 23А, 21, 25, 21А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 24а, 25Б, 28, 20А, 25В, 46А, 25А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Ученическая улица 26
- Фонтанская дорога 118, 173, 173/2, 165