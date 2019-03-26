﻿ Кому сегодня отключат свет в Одессе? - Одесская Жизнь

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Кому сегодня отключат свет в Одессе?

Кому сегодня отключат свет в Одессе?

Света не будет на 70 улицах города.

Множество одесситов сегодня целый день просидят без света. Отключения электроэнергии ожидаются по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00:

  • 1-й Дачный переулок, 10/4, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 101, 10/7, 10/12, 10/1, 102, 10а, 103, 105, 106, 108, 109;
  • 1-й Локомотивный переулок, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20;
  • 1-й Соляной переулок, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 39а, 2а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47;
  • 1-й Украинский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 8, 6а, 9, 10, 11, 5а;
  • 1-й Хрустальный переулок, 8Б, 4б;
  • 2-й Локомотивный переулок, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
  • 2-й переулок Костанди, 1, 15, 5А, 14А, 5, 12, 7А, 4, 11, 4Б;
  • 2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
  • 2-й Украинский переулок, 1, 2;
  • 3-й Железнодорожный переулок, 2/1;
  • 3-й Локомотивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
  • 4-й Соляной переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 13;
  • 5-й Соляной переулок, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
  • 6-й Соляной переулок, 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10;
  • 7-й Соляной переулок, 20а, 20А/1, 4, 14, 24, 3а, 22;
  • Адмирала Лазарева улица, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 17/19, 26а, 33/35, 62, 42/44, 68В, 63, 64, 66, 68, 70, 92;
  • Алексеевская площадь, 1, 7, 9;
  • Багрицкого улица, 9;
  • Болгарская улица, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 82/84, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90;
  • Бригадная улица, 24, 32, 35, 37, 38, 39, 42б1, 44в, 42а, 39а, 43а, 40, 42б, 45/1, 39А, 37а, 38а, 42-Е, 42е, 47/1, 41а, 38/3, 42б/4, 42ж, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 45/2;
  • Ванный переулок, 3, 3А, 5, 5а, 20, 20/7, 16а, 14В, 18, 14Б, 14а, 9/1, 16, 18а, 22, 14, 12, 9е, 13, 15, 13-А, 23, 8, 817, 8/12, 9/2, 4, 8/15, 8/7, 8/10, 9а, 3/12, 1, 8/2;
  • Выездная улица, 34б, 10А, 19б, 40, 17, 18, 28, 50, 2/2, 14, 25а, 44, 23, 19А, 22, 14А, 32, 14 А, 12, 26А, 2, 44А, 24, 34 А, 46, 13, 21, 7, 48, 52, 42, 15, 26, 16, 38, 11а, 3в, 8, 9, 3, 11;
  • Высокий переулок, 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20;
  • Гаршина улица, 9/4, 1, 4, 6, 9, 10, 11, 9В, 11/17, 3/9, 7в, 5/13, 14Б, 12, 11ж, 18/2, 7Е, 11/12, 18а, 7/3, 7б/1, 1а, 13/2, 8а, 9б, 1б, 1в, 1а*, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 15, 17, 18, 920, 925, 9/16;
  • Гвардейская улица, 12/А, 18а, 19, 17а, 20, 19/б, 19в, 19б, 18, 9, 14, 7, 21а, 14а, 21, 19г, 16, 21/2, 21/1, 11, 19/А;
  • Генерала Бочарова улица, 27, 29, 31, 41, 43;
  • Генерала Цветаева улица, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 20/22, 30, 32, 34;
  • Дачная улица, 6, 7, 10/7, 6б, 10/10, 10/5, 6/4, 6/15, 3А, 7а, 6а, 6/13, 6/6, 6/9, 10/4, 8, 10, 12, 6/11;
  • Дачный переулок, 8а;
  • Дегтярная улица, 3, 6, 8, 10;
  • Ефима Геллера улица, 24;
  • Железнодорожная улица, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 44/1, 51, 39А, 31А, 21А, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;
  • Запорожская улица, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 32А;
  • Комитетская улица, 3, 10А, 12, 21, 8/10, 10б, 7/9;
  • Кордонный переулок, 3;
  • Костанди улица, 8/3, 7/5, 11, 2Г, 1/3, 9, 4, 57, 2Б, 8, 2, 3, 7, 6, 13, 12/2, 17А, 15Б, 6Б, 5/32, 3Д, 5/19, 5/21, 524, 2А, 3Г, 5/33, 3/3, 5201, 5/20, 3а, 5, 3в, 3Е, 14, 14/4, 14/7, 14/А, 722, 6Г, 7/29, 5/12, 7/33, 5/4, 7/39, 7/41, 5/11, 3Б;
  • Кропивницкого улица, 1, 2, 4, 5, 6, 12Б, 2а, 7, 12А, 3а, 1/В, 4А, 8, 10, 12, 1А;
  • Кузнечная улица, 29, 31, 33, 40;
  • Куприна улица, 9а;
  • Летний переулок, 5, 5/16, 2, 2/9, 2/21, 2/24, 15, 5/29, 2/11, 5/20, 2/22, 1/5, 2/16, 2/7, 2/14;
  • Лиманная улица, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 52Б, 125А, 72, 36А, 43а, 93А, 135А, 91А, 125а, 32А, 139а, 102А, 84А, 64А, 93а, 69А, 162А, 87А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164;
  • Лиманный переулок, 3, 11А, 3А, 15, 17а, 5, 9, 13, 17, 19;
  • Львовская улица, 10/1, 2Б, 10а, 10б, 10, 4, 2, 1Г, 6, 1в, 1, 1/10, 9, 18а, 22, 8, 7, 18, 18б, 14а, 9/6, 20, 24а, 12, 24, 20а, 22а, 2/1, 2а, 1А, 12а;
  • Люстдорфская дорога, 8, 10, 8/14, 11;
  • Ляпидевского улица, 9, 4б, 6, 3Б, 10, 8, 3, 12, 4, 7, 42, 4в, 16, 4А, 14, 5, 49, 4В1;
  • Мельницкая улица, 2, 5;
  • Неделина улица, 22, 11/3, 54, 59, 55, 63, 47, 57/6, 51, 57/7, 57, 57/3, 44, 61, 55А/2, 49А, 49, 31/1, 35, 41, 41д, 37б, 32, 39а, 37, 33в, 41б, 47Г, 31, 27, 33а, 50, 29а, 43, 46А, 47Д, 33а/3, 30, 40, 41а, 33, 29б, 28, 34, 49б, 33/1, 47Б, 33а2, 33г, 39, 38, 37а, 34А, 33-Д, 29, 33а1, 36А, 26, 42, 33д, 46, 33б, 33е, 56, 52, 47а, 48, 53, 36, 54/6, 54/4, 17/1, 23, 20, 8, 12д, 25в, 11а1, 4/2, 4, 14, 19, 3, 24а, 9а, 7/2, 18, 9, 12г, 12а, 25, 7в, 2, 7а2, 10/2, 9/3, 13б, 16, 7б, 4а, 1, 13/15, 10/1, 14А, 13, 21а, 7а3, 21, 7, 11/4, 6, 17/2, 10а, 13а, 12/2, 24, 11а, 12, 7а, 5, 13В, 11/1, 25Б, 13г, 11, 45;
  • Новикова улица, 12 А, 12А, 2А, 12В, 12/В, 10, 12Б;
  • Обсерваторный переулок, 1, 3, 5, 9;
  • Партизанская улица, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 10в, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30;
  • переулок Гаршина, 18, 5/3;
  • переулок Красных Зорь, 8/1, 8;
  • Петрашевского улица, 17, 20, 28, 30, 24а, 15, 22, 24, 26;
  • Приморский бульвар, 1, 3, 11, 15, 3/9, 4/7;
  • Станкостроительная улица, 2А, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6а, 3\1, 18, 19;
  • Степовая улица, 27, 29, 31, 46, 48, 50;
  • Столбовая улица, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 2А, 9/Б, 18д, 5Б, 18е, 8, 18А/1, 18А, 18б, 9, 10, 12, 14, 18;
  • Тираспольская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24;
  • Тираспольское шоссе, 24;
  • Толбухина улица, 21а, 1в102, 2А, 12, 5, 5б, 10а, 11, 5а, 16, 7/102, 19, 4, 4б, 1а99, 18, 1г, 2, 17, 3, 16/3, 23, 10д, 8, 10, 1б102, 1Б, 12а, 15, 1, 16а, 7, 6, 23А, 9, 18а, 21, 6б, 10в, 3а, 25;
  • Успенская улица, 76, 80, 115/117, 78, 115/115, 125;
  • Фонтанская дорога, 98/2, 141а, 98г, 96а, 98, 92/94, 106/38, 155/2, 106/39, 106/34, 106/21, 106/24, 1553, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 104, 104А, 157, 102, 106/35, 106, 106/26, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 95/2, 95/1, 106/27, 95б, 95а, 62/5, 62/4, 62/9, 62, 62/8, 86/3, 82а/3, 84/8, 86/10, 78/15, 78/24, 91а, 76/18, 76/22, 76/14, 76/12, 76/9, 165, 165/16, 50, 42а, 40, 36Б, 46а, 44, 36, 52, 46, 38, 38а, 42, 76/100, 74, 76/15, 95/3, 101, 73, 98/96, 99, 95, 95/, 5, 95/3-а, 99/6, 71А, 71/2, 97, 95А/1, 71Г, 99/4, 103, 95/5, 99/1, 7, 90, 117, 58/1, 113а, 109а, 58, 58/3, 95/4, 111, 115, 58/4, 113, 109, 101/1, 107, 58/2, 85А, 54, 56, 159, 85в, 87, 85б, 83, 83в, 85а, 83А/3, 85, 85ж, 83а, 83б, 85Д, 91, 88А, 88, 114в, 114/7, 114Г, 114/2, 114/10, 114б, 114/, 114/4, 114, 159А, 95/56, 95/54, 95/53, 95/51, 171, 956, 89, 894, 89/В, 71/8А;
  • Хрустальная улица, 4А, 2, 4, 6, 8, 10;
  • Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • Цветочная улица, 10, 7/87, 2, 3/88, 42, 33/72, 30, 41/68, 14, 43, 40/31, 2а, 73, 22, 4, 24, 11/84, 16, 58, 63, 32, 87/5, 47, 36а, 60, 12, 59, 53, 71, 6, 46, 36, 9, 19/80, 38, 56а/70, 25/77, 10а, 15, 6556, 48, 26, 91, 66а, 28, 67/55, 39/69, 61, 57, 46/77, 49/64, 23, 75, 36б, 34/39, 7/86, 54, 44, 13/83, 23/76, 8, 20, 79, 63/57;
  • Цегельнозаводская улица, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 11А, 5а, 7А, 15, 17, 3А;
  • Чубаевская улица, 8, 12, 8/1;
  • Штурвальная улица, 15, 21Б, 19, 17\2, 17, 21;
  • Якова Бреуса улица, 1, 3А, 1А, 3.

с 09:00 до 20:00:

  • Екатерининская улица, 2.

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