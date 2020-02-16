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Новости Одессы и Одесской области

«Кому это надо»: у Колоннады прошла очень необычная выставка одесских художников

«Кому это надо»: у Колоннады прошла очень необычная выставка одесских художников

Художественные выставки, конечно же, могут проходить в любом формате. Более того, одесситы уже даже привыкли к их изюминкам и необычностям. Но та, что прошла у одесской Колоннады, пожалуй, может по праву именоваться «ах, выставка!».

Итак, представьте: в февральский воскресный день множество одесситов поторопились к одесской Колоннаде, чтобы приобщиться к искусству. Название выставки звучало из ряда вон — «Кому это надо».

В самом деле — кому это надо? Нужны ли сегодня выставки? Какими они должны быть? Что привлекает одесситов в работах современных художников? Все это — что-то вроде идеи прошедшей акции. Почему же акции? Потому что два одесских художника — Кирилл Бондаренко и Ярослав Войцеховский — не просто «выставились», а еще и поразили собравшихся тем, что они свои работы… раздарили.

Ярослав Войцеховский

Кирилл Бондаренко

Как это было? Появились мастера кисти со своими полотнами, их моментально обступили со всех сторон в амфитеатре Колоннады и… Счастливчики вскоре с улыбками на лицах любовались подарками. Принцип был таков: один человек — одна картина. Выставка получилась не просто быстрой — мгновенной!

Художники рады: для этого, собственно, все и было устроено. И людей было, к счастью, очень много. И, значит, одесситы по-прежнему не равнодушны к работам современных мастеров кисти.

А что же одесситы? Подругам Кате и Насте повезло: обе одесситки, узнав о необычной выставке, поехали к исторической Колоннаде. Обе попали в число тех, кому достались картины.

Девчонки признаются, что совершенно счастливы, трепетно держат в руках работы, опять же, с художниками удалось пообщаться. Признаются, правда, что неприятно поразило, что многие слишком уж «рьяно» пытались получить картину в дар.

Одесситу Сергею тоже повезло: ему также удалось стать счастливчиком и получить в подарок картину.

Он говорит:

— Даже не представлял, что у нас столько людей заинтересуются подобной выставкой. Людям, оказывается, это очень нужно. И знаете, честно признаюсь: если бы мне не досталась картина, все равно было бы очень интересно. Кажется, выставки художников нужно почаще проводить под открытым небом! Меня все происходящее очень приятно удивило!

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Мария Котова
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