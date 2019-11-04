Кому из одесситов отключат воду 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в Одессе запланировали провести ремонт аварийного участка водопровода на 14 станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает филиал “Инфоксводоканала”.

В связи с этим прекратят подачу воды в ряде домов с 9.00 до 23.00.

Так, водоснабжение отключат жителям по таким адресам:

– ул. Абрикосовая,

– ул. Ак. Вавилова,

– ул. Дача Ковалевского, 68-144, 85-125,

– ул. Ореховая,

– Совиньон – 1, 2,

– Царское село,

– Червоный хутор,

– Черноморка.

Время восстановления водоснабжения может корректироваться.

Фото: protambov.ru