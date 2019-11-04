Кому из одесситов отключат воду 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в Одессе запланировали провести ремонт аварийного участка водопровода на 14 станции Люстдорфской дороги.
Об этом сообщает филиал “Инфоксводоканала”.
В связи с этим прекратят подачу воды в ряде домов с 9.00 до 23.00.
Так, водоснабжение отключат жителям по таким адресам:
– ул. Абрикосовая,
– ул. Ак. Вавилова,
– ул. Дача Ковалевского, 68-144, 85-125,
– ул. Ореховая,
– Совиньон – 1, 2,
– Царское село,
– Червоный хутор,
– Черноморка.
Время восстановления водоснабжения может корректироваться.
Фото: protambov.ru