Кому из одесситов отключат газ 29 апреля?

Мы не однократно сообщали нашим читателям о том, что цена на газ меняется каждый месяц. Так в апреле стоимость голубого топлива для населения снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

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