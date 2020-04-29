Кому из одесситов отключат газ 29 апреля?

На 29 апреля в центре Одессы, на спуске Маринеско, 29, запланирован ремонт на газопроводе. В связи с этим по некоторым адресам отключат газоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
Так, с 10.00 до 17.30 будут отключены от газа жители домов по таким адресам:
№ з/п
Адреса
Назва організації
1
|узвіз Маринеско, 6, 8, 10, 14, 16, 18
населення
2
|узвіз Маринеско, 12
автомийка
3
|Валіховський провулок, 1, 2
населення
4
|Валіховський провулок, 4
«Судмедекспертиза»
5
вул. Ольгіївська, 1
населення
6
вул. Софіївська, 2, 3, 4/6
населення
Фото: v-variant.com.ua