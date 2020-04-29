fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Кому из одесситов отключат газ 29 апреля?

Кому из одесситов отключат газ 29 апреля?

На 29 апреля в центре Одессы, на спуске Маринеско, 29, запланирован ремонт на газопроводе. В связи с этим по некоторым адресам отключат газоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Так, с 10.00 до 17.30 будут отключены от газа жители домов по таким адресам:

№ з/п
Адреса
Назва організації
1
узвіз Маринеско, 6, 8, 10, 14, 16, 18
населення
2
узвіз Маринеско, 12
автомийка
3
Валіховський провулок, 1, 2
населення
4
Валіховський провулок, 4
«Судмедекспертиза»
5
вул. Ольгіївська, 1
населення
6
вул. Софіївська, 2, 3, 4/6
населення

Фото: v-variant.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить