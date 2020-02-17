Кому из одесситов отключат газ 18 февраля?

Газоснабжение в Одессе отключат во вторник, 18 февраля, из-за проведения работ на газопроводе высокого давления на Балтской дороге.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Газ отключат с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
- Балтская дорога, 5, 5/4, 5/10, 15, 23, 24
- Атамана Чепиги, 35/2
- Атамана Головатого, 102 б
- Черноморского казачества, 161, 159.
Фото: Одесский горсовет
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