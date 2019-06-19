Коммунальные услуги по-одесски: где сегодня нет воды, газа и света?

Медведчук и Рабинович предлагают списать 47 миллиардов гривен долгов населения за коммуналку «Оппозиционная платформа — За життя» инициирует подачу на рассмотрение Верховной Рады Украины закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги. Об этом заявил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук на Всеукраинском чрезвычайном съезде. ПОДРОБНЕЕ

Как переоформить лицевой счет на газ при смене собственника жилья? В “Одесскую жизнь” обратилась одесситка Виктория Ш. с вопросом, как осуществляется переоформление лицевого счета на газ при смене собственника жилья: «Правда ли, что при вступлении в права собственности на квартиру газовщики отключают газ, да еще и плату берут за отключение и подключение». С просьбой разъяснить ситуацию мы обратились в «Одессгаз». ПОДРОБНЕЕ

Чему радовались, огорчались и что обсуждали одесситы в 2018 году Рубеж старого-уходящего и нового-наступающего годов — это время подвести итоги и вспомнить, чем мы жили предыдущие 365 дней. Ведь события часто забываются, теряют остроту и затираются у нас в памяти, как старая магнитофонная запись. ПОДРОБНЕЕ