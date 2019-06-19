Коммунальные услуги по-одесски: где сегодня нет воды, газа и света?

Коммунальные службы, словно сговорившись, оставили сегодня одесситов в разных районах города без коммунальных благ. В Суворовском районе отключили газ, в центре Одессы жители второй день сидят без воды, а отсутствие света коснулось многих улиц.
С 10.00 до 17.30 газоснабжения нет по адресам: Семена Палия, 127, Генерала Бочарова, 44, 54, 56, Сахарова, 1б, 5, 5а, 5б, 36.
Со вчерашнего вечера нет воды в кранах домов на Большой Арнаутской. Коммунальщики обещают решить проблему сегодня к 15.00.
«Одесская жизнь», уже сообщала о масштабном отключении электроэнергии, которое продлится до вечера.
Фото: rynak.by
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