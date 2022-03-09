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Коммуналка в войну: платить или нет, ходят ли контролеры?

Коммуналка в войну: платить или нет, ходят ли контролеры?

В условиях военного положения платить за коммунальные услуги необязательно, но желательно.

Рецепты

Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

— Люди не должны нести дополнительные финансовые нагрузки по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить начисление пени, взыскание штрафов, инфляционных начислений, годовых процентов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, — сказал Чернышов.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.

— В то же время оплата коммунальных услуг является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в невероятно сложных условиях и нуждаются в ресурсах, — подчеркнул министр.

Ходят ли сейчас контролеры по учету электроэнергии?

В Одесском «Облэнерго» ответили, что в условиях войны контролеры по домам не ходят. Но, независимо от того, ходят контролеры или нет, передавать показания счетчиков нужно. Делать это необходимо в последние два дня предыдущего месяца или в первые три дня текущего месяца. Вы можете позвонить по телефону, который вам контролеры оставляли ранее, или передать данные в Вайбере.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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