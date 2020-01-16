fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Колишній керівниці Одеської податкової служби обрали запобіжний захід

Колишній керівниці Одеської податкової служби обрали запобіжний захід

Впродовж 2 місяців Наталія Чеботарьова перебуваттиме у СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізовної антикорупційної прокуратури.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби, викритій спільно з виконувачем обов’язків першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави. Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США. Натомість прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаної із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Дії податківців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Слідство у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Разом з тим, наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: САП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить