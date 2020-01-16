Колишній керівниці Одеської податкової служби обрали запобіжний захід

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізовної антикорупційної прокуратури.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби, викритій спільно з виконувачем обов’язків першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави. Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США. Натомість прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаної із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Дії податківців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Слідство у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Разом з тим, наголошуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: САП