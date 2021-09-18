Новости Одессы и Одесской области

Кого сегодня поздравлять с именинами?

Кого сегодня поздравлять с именинами?

Сегодня, 18 сентября, день ангела отмечают Глебы.

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Имя Глеб происходит от древнескандинавского имени Guðleifr, которое означало «наследник бога».

Считается, что мужчины с таким именем очень добродушны. Начальники из них получаются мягкие, но при этом они пользуются авторитетом. Всего в жизни добивается своим трудом. Предпочитает поменьше говорить и больше заниматься делом.

По отношению к любимым женщинам Глебы очень ревнивы и могут даже заняться расследованием, если возникнут сомнения в верности. В то же время носители это имени готовы на любую домашнюю работу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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