Кого сегодня поздравлять с именинами?

Имя Глеб происходит от древнескандинавского имени Guðleifr, которое означало «наследник бога».

Считается, что мужчины с таким именем очень добродушны. Начальники из них получаются мягкие, но при этом они пользуются авторитетом. Всего в жизни добивается своим трудом. Предпочитает поменьше говорить и больше заниматься делом.

По отношению к любимым женщинам Глебы очень ревнивы и могут даже заняться расследованием, если возникнут сомнения в верности. В то же время носители это имени готовы на любую домашнюю работу.