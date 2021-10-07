Кого сегодня поздравлять с днем ангела?

У имени Владислав славянские корни. Оно образовалось от двух основ: «влад», что значит «владеть», и «слав» — «слава». Но есть мнение, что имя все-таки является калькой древнегерманского имени Вальдемар (Waldemar), в основе которого слова «waltan» («царить, господствовать») и «mari» («славный, знаменитый»).

Какой характер у Владислава?

Считается, что Владиславы очень настойчивы. Благодаря этому качеству они добиваются успеха там, где у других опускаются руки. Они умеют ждать, упорно работать над результатом и идти на компромиссы. Часто выбирают работу в сфере политики или бизнеса. При этом носители этого имени обладают добротой и чуткостью, что притягивает к ним людей.