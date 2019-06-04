Когда отремонтируют лестницу на пляж на 10 ст. Б. Фонтана?

Зачем льва на «Золотом берегу» спрятали в синюю палатку Те, кто бывал на одесском пляже 16-й станции Фонтана, знают, что здешнюю набережную украшает фонтан и две скульптуры львов. Один из них со вчерашнего дня оказался скрыт от любопытных глаз. ПОДРОБНЕЕ