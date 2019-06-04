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Новости Одессы и Одесской области

Когда отремонтируют лестницу на пляж на 10 ст. Б. Фонтана?

Когда отремонтируют лестницу на пляж на 10 ст. Б. Фонтана?

Обновленная лестница должна появится после окончания курортного сезона.

Городские власти объявили тендер на ремонт лестницы, ведущей к пляжу “Чайка” на 10 ст. Б. Фонтана.

Соответствующее объявление появилось на сайте публичных закупок PROZORRO. Стоимость первой очереди ремонта – 3,5 млн. гривней, заказчик – Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

Заявки на участие принимаются до 18 июня включительно, аукцион состоится 19-го.

Победитель тендера должен отремонтировать обветшалую лестницу к пляжу до 31 августа. Таким образом, работы припадут на пик курортного сезона – на июль-август, что создаст неудобства отдыхающим.

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