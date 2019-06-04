Когда отремонтируют лестницу на пляж на 10 ст. Б. Фонтана?

Обновленная лестница должна появится после окончания курортного сезона.
Городские власти объявили тендер на ремонт лестницы, ведущей к пляжу “Чайка” на 10 ст. Б. Фонтана.
Соответствующее объявление появилось на сайте публичных закупок PROZORRO. Стоимость первой очереди ремонта – 3,5 млн. гривней, заказчик – Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.
Заявки на участие принимаются до 18 июня включительно, аукцион состоится 19-го.
Победитель тендера должен отремонтировать обветшалую лестницу к пляжу до 31 августа. Таким образом, работы припадут на пик курортного сезона – на июль-август, что создаст неудобства отдыхающим.
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